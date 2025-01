Un volo di 5 metri di altezza che non gli ha lasciato scampo: vittima di un tragico incidente sul lavoro è Carmelo Longhitano, 51enne di Roccafranca che stava lavorando in un’azienda a Trescore Cremasco. Erano circa le 14.30 quando si è consumata la tragedia.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 51enne stava lavorando sul tetto della struttura, una carrozzeria, situata in via Risorgimento. L’uomo, titolare della Edil Cm, impresa edile con sede a Roccafranca, in provincia di Brescia, era stato incaricato di eseguire dei lavori di ristrutturazione alla copertura.

Insieme ai suoi dipendenti, aveva già montato delle ringhiere per delimitare l’area di lavoro. E’ quindi salito sul tetto per verificare la situazione, quando all’improvviso, sotto i suoi piedi si è aperta una voragine, probabilmente a causa di un cedimento strutturale, facendolo precipitare.

Immediata l’attivazione dei soccorsi: sul posto sono arrivati ambulanza, auto medica ed elisoccorso. I sanitari hanno provato a rianimare il ferito, ma senza riuscirci, e alla fine non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Per i rilievi del caso, insieme ai militari di Romanengo, è intervenuto personale di Ats Val Padana.

Laura Bosio – Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata