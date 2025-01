La notizia era nell’aria e ora è diventata ufficiale. Il difensore centrale Luka Lochoshvili lascia la Cremonese per trasferirsi alla Salernitana.

E’ stata la stessa società grigiorossa a comunicare attraverso un comunicato di “aver ceduto a U.S. Salernitana 1919 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luka Lochoshvili a titolo temporaneo con diritto di opzione (…). Il club grigiorosso ringrazia Luka per la professionalità mostrata sin qui e gli augura le migliori soddisfazioni personali per il prosieguo della stagione.”

La partenza del georgiano era data per certa, ma inizialmente il giocatore sembrava destinato a passare in un club estero. Ma nella giornata di ieri c’è stato un forte interessamento da parte del club campano, che da poco si è affidato al nuovo tecnico Roberto Breda e al nuovo direttore sportivo Marco Valentini, dando inizio a una mini rivoluzione della rosa durante questa sess

Lochoshvili lascia Cremona dopo due anni e mezzo. Il difensore era infatti approdato in grigiorosso nella stagione 2022-2023 in Serie A, prelevato dal Wolfsberger, club austriaco, collezionando 25 presenze e realizzando un gol, nel match vinto dalla Cremonese 3-2 contro la Sampdoria a Genova. L’anno scorso Lochoshvili ha trovato ancora meno spazio nel campionato cadetto (22 presenze più 2 ai playoff), mentre nella stagione in corso è stato messo completamente da parte, giocando soltanto 7 partite, nelle quali ha rimediato due espulsioni.

La società grigiorossa ha voluto assecondare il desiderio del giocatore di trovare un club in grado di garantirgli maggiore spazio. E con la partenza di Lochoshvili, la Cremonese ha di fatto liberato un posto nella lista dei compenenti della rosa Over 23. Lochoshvili è atterrato a Salerno ieri sera e già questa mattina era al campo d’allenamento per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra e l’allenatore Roberto Breda.

ione di mercato, con l’intento di risollevare le sorti della squadra, che attualmente staziona in zona retrocessione.

