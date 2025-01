Nel cuore di Cremona, tra asfalto e cemento, le api del progetto Cremona Urban Bees svolgono un ruolo fondamentale: mappare la flora cittadina e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della biodiversità. Promosso dall’Associazione Città Rurale – OdV, il progetto utilizza le analisi melissopalinologiche per creare una vera e propria mappatura botanica di Cremona, grazie al miele prodotto negli apiari urbani gestiti da volontari coadiuvati da apicoltori esperti e collocati in diverse zone della città coprendo così quasi tutta l’area urbana di Cremona.

Se nell’apicoltura professionale tali analisi servono a determinare l’origine geografica dei mieli e l’identificazione e la rispondenza delle varie tipologie, attraverso lo studio del polline raccolto dalle api e l’identificazione delle specie vegetali presenti in città, l’obiettivo di Cremona Urban Bees è di monitorare la qualità ambientale e valorizzare il patrimonio botanico urbano; tra le attività sostenute dall’Associazione, infatti, figura anche il progetto “Prati Selvatici”, che promuove la diffusione di piante spontanee autoctone e la riqualificazione degli spazi verdi urbani.

Nei campioni di miele analizzati invece, tra le varie specie sono stati rilevati principalmente i pollini di sofora e trifoglio bianco, vite canadese tappezzante, Crucifere come senape spontanea e ruchetta, ippocastano, ailanto, salice, amorfa… una vera ricchezza in termini di diversità! In modo dettagliato, i riscontri delle analisi saranno presentati prossimamente in un momento pubblico.

Ma Cremona Urban Bees non si ferma qui: per chi desidera avvicinarsi al mondo delle api e contribuire attivamente alla loro tutela, anche per quest’anno sono aperte le iscrizioni al Corso di Apicoltura Urbana organizzato dall’Associazione e che partirà il 27 gennaio prossimo. Il corso prevede sei lezioni teoriche tenute da esperti di settore e con il patrocinio di Apilombardia, dopodiché con l’inizio della primavera, i partecipanti metteranno in pratica quanto appreso teoricamente nell’ambito degli Apiari Collettivi dell’Associazione, offrendo l’opportunità di lavorare fianco a fianco con apicoltori esperti e altri volontari.

Con un costo accessibile e agevolazioni per i giovani, il corso è aperto a tutti coloro che desiderano fare la differenza per l’ambiente urbano e la biodiversità. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 gennaio 2025. Per partecipare, è sufficiente compilare il modulo online sul sito dell’associazione (https://cittarurale.altervista.org/attivita2025/corsoapicolturaurbana2025/). Per maggiori informazioni, si può scrivere a cremonaurbanbees@gmail.com.

