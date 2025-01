Il nuovo segretario della Federazione Pd di Cremona sarà eletto nei giorni sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025. La decisione è stata presa nella serata di giovedì 9 gennaio, durante la riunione della direzione provinciale, presieduta dal presidente Gianluca Savoldi. per deliberare in merito alle modalità ed alla tempistica relative alle procedure per l’elezione del nuovo Segretario Provinciale PD a seguito delle dimissioni di Vittore Soldo.

Erano presenti 31 componenti la Direzione Provinciale. All’unanimità è stata approvata la proposta di Savoldi, che prevede la convocazione dell’Assemblea provinciale per sabato 25 gennaio 2025 – dalle ore 15 alle ore 19.30 – nella sala riunione del Civico 81 in Via Bonomelli a Cremona. Al termine della presentazione dei candidati e delle loro piattaforme programmatiche sarà aperto il seggio elettorale che rimarrà attivo fino alle ore 19.30. Il segretario dovrà essere eletto esclusivamente con voto segreto, personale ed in presenza, su apposita scheda, durante l’apertura del seggio stesso.

Per garantire la più ampia espressione del voto dei componenti l’Assemblea Provinciale il seggio elettorale sarà mantenuto aperto anche domenica 26 gennaio 2025 dalle 9 alle 12 nei locali della Federazione Pd di Cremona in Via Ippocastani n.2. Seguirà lo scrutinio, a partire da mezzogiorno di domenica, e quindi la proclamazione dell’eletto.

Le candidature al ruolo dovranno essere presentate alla Commissione di Garanzia entro le ore 12 di sabato 18 gennaio (utilizzando il relativo modulo predisposto) e corredate dalle firme di presentazione dei componenti l’Assemblea Provinciale aventi diritto al voto nelle misura di almeno il 10% ( n.8 ) e dalla piattaforma programmatica redatta dal/dalla candidato/a alla Segreteria Provinciale. Sarà cura del Comitato dei Garanti predisporre la scheda elettorale nel format in ragione del numero dei candidati.

Durante l’assemblea provinciale, i candidati ammessi potranno illustrare le loro proposte politiche e programmatiche. Successivamente si aprirà il dibattito. Sarà eletto segretario il candidato che otterrà il 50% + 1 di voti favorevoli degli aventi diritto (n. 78) componenti l’Assemblea Provinciale.

Con la nomina del Segretario decadranno la segreteria, il tesoriere ed il relativo comitato e tutti gli incarichi che per statuto sono affidati alla proposta del Segretario stesso che potrà indicare alla prima assemblea o direzione utile in ragione delle competenze.

Rimangono in carica l’Assemblea Provinciale, la Direzione Provinciale e la Commissione di Garanzia con i rispettivi Presidenti fino alla convocazione del prossimo Congresso Nazionale.

© Riproduzione riservata