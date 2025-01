Dopo diversi anni di attesa arriva l’ok definitivo, la rotonda a Pieve San Giacomo si farà.

A confermarlo, dopo il presidente della provincia Roberto Mariani, è il sindaco del comune cremonese Maurizio Morandi, che accoglie con soddisfazione la notizia.

La nuova rotatoria, i cui costi di realizzazione superano i 2 milioni e 800 mila euro, sostituirà l’attuale incrocio tra la strada provinciale 33 e la via Postumia, a due passi dall’ingresso del paese, in una zona tristemente nota per i numerosi incidenti che non di rado si verificano, anche con tragiche conseguenze.

Entrando nel concreto del progetto, si prevede tra gli altri interventi anche la copertura del canale Delmona per una sessantina di metri. Sono ora partiti gli iter burocratici con l’inizio ai lavori previsto a fine estate 2025.

“Ho parlato con l’ente provinciale – ha confermato Morandi – che ha già fatto il bando per l’assegnazione dei lavori; la ditta vincitrice dovrà, prima di tutto, verificare se ci sono dei reperti bellici. Sorge poi un altro problema: il Delmona è utilizzato per l’irrigazione; pertanto, per iniziare i lavori si arriverà a fine estate. I tempi, inoltre saranno abbastanza stretti, perché bisogna concludere il tutto prima che il canale torni a pieno regime”.

Quello tra la sp33 e la via Postumia è da tempo un incrocio pericoloso, come raccontano anche le cronache recenti. Tra le problematiche principali, la presenza di alcuni angoli ciechi e soprattutto l’elevata velocità dei mezzi sulla strada provinciale.

“Già ai tempi noi avevamo chiesto alla prefettura circa la possibilità di inserire, in attesa della rotonda, degli autovelox – ha proseguito il Sindaco – in modo da rallentare le auto ma purtroppo non è stato possibile ottenerli; sono poche, infatti, quelle che rispettano i limiti. Speriamo in bene: questa volta siamo sulla strada giusta”.

Andrea Colla

