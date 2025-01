Nuovo appuntamento con “I gioielli sotto casa” giovedì 16 gennaio alle ore 20:30 su CR1, canale 19, il programma di Piero Brazzale che ogni settimana esplora territori affascinanti. La nuova tappa è in Trentino alla scoperta di una perla di storia e bellezza: il Castello di Avio, a pochi minuti da Rovereto.

Un’antica sentinella nella Valle dell’Adige, il Castello di Avio, con il suo maestoso circuito di torri e mura merlate, è una delle fortificazioni più antiche e suggestive del Trentino. Arroccato su uno sperone del Monte Vignola, domina la Val Lagarina da oltre dieci secoli, offrendo un panorama mozzafiato sulla valle solcata dal fiume Adige. Costruito per il controllo strategico del territorio, il castello è molto più di una semplice fortezza: è un tesoro di arte, storia e natura.

Donato nel 1977 al FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) da Emanuela di Castelbarco Pindemonte Rezzonico, il castello conserva intatta la sua bellezza ed è oggi un luogo di grande fascino, dove storia e paesaggio si fondono in un’armonia perfetta. Oltre alla grandiosità architettonica, il Castello di Avio custodisce al suo interno uno straordinario patrimonio artistico. I cicli pittorici, risalenti al Trecento e ispirati alle tematiche dell’amore e della guerra, sono tra i più importanti esempi di pittura “giottesca” in Trentino. Nella Camera dell’Amore l’amor cortese è il protagonista assoluto. In questo ambiente decorato con scene vivaci e poetiche, si può ammirare Amore che cavalca un destriero, trafiggendo con i suoi strali i cuori di dame e cavalieri elegantemente vestiti. Le immagini, ricche di dettagli e dinamismo, infondono un’atmosfera romantica e sognante.

