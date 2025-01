Come ogni mese il gruppo “CRitical Mass Cremona” organizza iniziative per promuovere l’uso della bicicletta. “Torniamo in sella alle nostre biciclette” si legge in un post sulla pagina Facebook ufficiale del gruppo, che poi elenca i prossimi appuntamenti ciclistici da segnare in agenda.

Nello specifico, giovedì 23 gennaio è in programma una serata di formazione sulla “Città 30” con Filippo Bonali con appuntamento in ciclofficina alle ore 21. Venerdì 31 gennaio, invece, CRitical Mass organizza come al solito un appuntamento alle ore 19 in Piazza Roma. Infine, venerdì 7 febbraio è in programma la presentazione del libro “Gli automotivati: la love story tra scuola e motori” con l’autore Paolo La Valle (appuntamento in ciclofficina alle ore 21).

© Riproduzione riservata