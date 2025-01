Grandi soddisfazioni per gli atleti della Canottieri Baldesio impegnati in questi giorni (dal 14 al 18 gennaio) nei Campionati Mondiali di Nuoto in Acque Gelide, in corso di svolgimento (per la prima volta in Italia) a Molveno. Una manifestazione che richiama atleti provenienti da tutto il mondo, con le gare che si svolgono nella piscina olimpica della località trentina, con la temperatura dell’acqua a 2 gradi.

Nella giornata di oggi sono arrivate due medaglie. Walter D’Angelo, soprannominato il “Delfino italiano”, già protagonista il 29 giugno scorso della 100 km a nuoto in Po da Cremona a Bagnolo San Vito in provincia di Mantova, ha conquistato la medaglia d’oro nei 50 metri rana categoria Master 60. D’Angelo, detentore del record mondiale, ha concluso la gara facendo registrare il tempo di 38”72. Alessandro Corsini, invece, si è aggiudicato la medaglia di bronzo nei 50 metri dorso categoria Master 55.

Nei prossimi giorni, sempre per i colori della Canottieri Baldesio, gareggeranno a Molveno le sorelle Gloria e Mara Cisotto, mentre Walter D’Angelo si metterà alla prova anche nella gara dei 50 metri delfino e in quella dei 100 metri rana.

M.M.

© Riproduzione riservata