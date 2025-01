Parte una delle rassegne più attese del Teatro cittadino: “Il Ponchielli per la grande età”. Il primo appuntamento, venerdì 17 gennaio è con Strana coppia di Neil Simon, autore tra i più brillanti e prolifici autori del ‘900.

Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia nei panni di Oscar Madison e di Felix Ungar ci faranno rivivere la brillante e difficile convivenza di due uomini dalle personalità diametralmente opposte e accomunati da un divorzio alle spalle, costretti a vivere insieme in un appartamento a New York. Tante risate, gags e simpatia per una commedia brillante con due eccezionali interpreti.

La Strana Coppia è un esempio di come Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del ‘900, riesca sempre a trovare quel pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni.

Una commedia briosa che narra della difficile e complicata convivenza di Felix e Oscar, due uomini dalle personalità diametralmente opposte e accomunati da un divorzio alle spalle, che decidono di andare a vivere insieme in un appartamento situato in uno dei tanti grattacieli sulla Riverside Drive, a New York.

Questo incontro-scontro quotidiano darà vita a continue ed esilaranti gags garantendo sicuro divertimento nella versione teatrale proposta ed interpretata dalla coppia Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. Una strepitosa commedia con un finale tutto da ridere che sarà un “lapsus froidiano”.

La Strana Coppia venne rappresentata per la prima volta al Plymouth Theatre di Broadway il 3 ottobre 1965, per la regia di Mike Nichols: i protagonisti erano Art Carney nella parte di Felix e Walter Matthau in quella di Oscar.

La pièce venne poi allestita all’Eugene O’Neill Theatre a New York (1966-1967). In totale: 966 rappresentazioni. Celeberrima la versione cinematografica con Matthau/Lemmon diretta da Gene Saks. Innumerevoli le riedizioni postume; vale la pena di ricordare una Sit-Com televisiva durata anni, ispirata alla stessa commedia, interpretata da due grandi attori americani Tony Randall e Jack Klugman (il Dottor Quincy per chi volesse ricordarlo così) e l’ultima trionfale versione di Nathan Lane e Matthew Broderick a Broadway nel 2005.

