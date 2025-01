Al via da marzo i lavori sul ponte di Castelverde, la conferma arriva dalla ditta Beltrami che ha vinto l’appalto. L’incontro che ha sbloccato i lavori si è tenuto in questi giorni, l’Amministrazione Provinciale, titolare della cantiere, ha incontrato i vertici della Paolo Beltrami, la ditta che ha vinto l’appalto.

Sono stati illustrate le modifiche progettuali, necessarie dopo i sopralluoghi propedeutici all’avvio del cantiere, come conferma Paolo Beltrami: “Stiamo arrivando al dunque sulle soluzioni tecniche da adottare per riuscire ad aggiustare quelle problematiche che erano uscite in fase di indagini. Quindi puntiamo col mese di marzo di dare l’avvio ai lavori. Sembrerebbe che non ci siano varianti troppo onerose dal punto di vista tecnico e dal punto di vista economico, secondo le soluzioni adottate dal progettista”.

Il cantiere, da circa sei milioni di euro, prevede, a partire dalla fine di aprile, il senso unico alternato per circa 10 mesi. Le chiusure totali notturne, invece, arriveranno più avanti. La prima parte dei lavori riguarderà la parte sottostante, poi ci sarà il restringimento delle corsie, ma non subito: “Il cronoprogramma di gara rimane invariato, già a suo tempo avevamo adottato delle soluzioni migliorative, che permettessero di evitare la chiusura totale notturna per 180 giorni. Per le chiusure notturne si andrà molto avanti perché serviranno una volta che devi fare il massetto di calcestruzzo e l’asfalto. Tutte le altre attività riusciamo a farle lavorando da sotto, senza invadere la carreggiata adiacente”.

Non saranno pochi i disagi, dunque, per chi dovrà percorrere il tratto tra Castelvetro e Cremona, con la prospettiva di avere tra un anno un ponte più sicuro: “Sarà più bello e più sicuro”.

Giovanni Palisto

