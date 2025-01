Partiranno nel mese di febbraio i lavori di modifica della rotatoria di Largo Moreni, tra l’innesto della della tangenziale e viale Po, grazie ai fondi del Pnrr per la messa in sicurezza. Prevista anche la riqualificazione di via del Porto con la realizzazione di posti auto e marciapiedi. In queste ore si stanno definendo modi, tempi e la viabilità alternativa.

Nell’ambito del programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare Pinqua, finanziato dalla PNRR, in Lombardia sono sostenuti 17 progetti con quasi 400 milioni. Di questi, 15 milioni sono arrivati a Cremona per il progetto per la riduzione del disagio abitativo e insediativo del quartiere Po. Tra i progetti già realizzati, la rotatoria tra Via Trebbia e Via Ciria e l’impianto di sollevamento e raccolta delle acque piovane di Via Monviso all’altezza del sottopasso ferroviario contro gli allagamenti.

In questo caso il cantiere terminerà tra circa un mese. In febbraio partirà un nuovo cantiere in Largo Moreni. Verrà ridisegnata la rotatoria tra la fine della tangenziale, Viale Po e Via del Porto per aumentare la sicurezza soprattutto degli utenti deboli, ciclisti e pedoni.

In particolare verrà riqualificata Via del Porto con la creazione del marciapiede, ora assente. Verranno anche ridisegnati i posti auto in autobloccanti lato piazzale Atleti Azzurri d’Italia. Sarà sistemata la ciclabile sul lato opposto e infine la via sarà riasfaltata.

Per limitare i disagi del cantiere, l’amministrazione comunale con l’assessore Luca Zanacchi ha incontrato nei giorni scorsi i titolari del locale pubblico presente nella via, la società Canottieri Baldesio, la MAC e i Carabinieri forestali. Per la viabilità alternativa si stanno valutando varie ipotesi che saranno annunciate dopo l’incontro con la ditta incaricata dei lavori.

Guarda il servizio di Giovanni Palisto

© Riproduzione riservata