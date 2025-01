Sono al via le prime lezioni de “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare”, il progetto didattico proposto da Coldiretti Cremona alle Scuole primarie della Provincia di Cremona, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, con l’impegno di promuovere sani stili di vita coniugati alla sostenibilità ambientale. Il progetto si articola in sei percorsi, dedicati ai prodotti tipici e al territorio, mettendo in campo anche una nuova partnership con Padania Acque, sul tema acqua.

In conferenza stampa – convocata oggi, in omaggio alla Festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali – presso la sede provinciale di Coldiretti Cremona, il Direttore della Federazione Giovanni Roncalli ha presentato il progetto, sottolineando il valore di incontrare quotidianamente alunne e alunni, per parlare di cibo, stagionalità, difesa del made in Italy, cura degli animali e dell’ambiente. Accanto a Roncalli c’erano il Presidente di Padania Acque Cristian Chizzoli, l’Assessore all’Ambiente Simona Pasquali e Riccardo Trioni, dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona.

Dopo l’introduzione affidata a un video dedicato ai momenti salienti vissuti dagli alunni nell’ambito del progetto-scuola Coldiretti dello scorso anno, è stato Giovanni Roncalli, Direttore della Federazione, ad aprire il dialogo con i giornalisti. “Abbiamo finora raccolto l’adesione di oltre 120 classi, con l’impegno di incontrare almeno 2500 alunne e alunni – ha detto –. Per Coldiretti il progetto scuola, affidato in primis alle imprenditrici agricole e alle fattorie didattiche, è un’occasione davvero preziosa per raccontare il vero volto dell’agricoltura, trasmettendo il valore del lavoro degli agricoltori, troppo spesso al centro di attacchi, anche mediatici, del tutto ingiustificati, favoriti da chi vorrebbe portassimo in tavola i cibi ultraprocessati, al posto del cibo buono e sano garantito dalle nostre aziende agricole”.

Il Direttore di Coldiretti ha illustrato brevemente i contenuti del progetto, che si sviluppa in sei percorsi: “Il Km zero e la stagionalità dei prodotti agricoli” (dedicato a frutta e verdura, con il laboratorio di orticoltura in fattoria); “La nostra via lattea” (il percorso dedicato al latte, alimento genuino e fondamentale per la crescita); “AcquaVita” e “Acqua potabile, buona da bere e alimento di qualità” (il percorso che vede in prima linea anche gli esperti di Padania Acque); “Dolce come il miele” (un viaggio nel mondo della api, insetti fondamentali per l’ecosistema); “Gli animali della fattoria” (dedicato in particolare ai più piccoli) e “Viaggio alla scoperta del mercato di Campagna Amica” (proposta che prevede anche la visita degli alunni presso i mercati contadini del territorio).

Sul tema acqua, la parola è passata a Cristian Chizzoli, presidente di Padania Acque: «Siamo lieti di annunciare la nuova partnership con Coldiretti Cremona che vede Padania Acque in prima linea in tema di educazione per promuovere una consapevolezza diffusa sull’importanza della risorsa idrica, educando la comunità ad azioni responsabili e incentivando comportamenti che contribuiscono alla salvaguardia della risorsa – ha detto –. Un impegno che Padania Acque porta avanti attraverso attività e progetti di sensibilizzazione socio-ambientali e percorsi didattico-formativi che mettono al centro la “Cultura dell’acqua” e le giovani generazioni, che rappresentano il futuro della nostra società». «Il progetto AcquaVita – ha proseguito Chizzoli – sottolinea che l’acqua, sia quella presente in natura che quella potabile, è un bene comune, prezioso ed essenziale per la vita. Ringraziamo Coldiretti Cremona per la disponibilità dimostrata nel co-organizzare le lezioni in aula, che a partire dalla prossima settimana e per tutta la primavera ci vedranno presenti insieme nelle scuole della provincia di Cremona. Circa 500 alunni, infatti, hanno scelto il percorso dedicato all’acqua e una ventina di classi visiteranno gli impianti del servizio idrico integrato per approfondire ulteriormente il tema della potabilizzazione della depurazione delle acque».

La parola è passata all’Assessore all’Ambiente del Comune di Cremona Simona Pasquali, che ha richiamato alcuni contenuti del progetto didattico di Coldiretti, rimarcando l’importanza dell’impegno nel segno dello sviluppo sostenibile e della tutela dell’ambiente. Ha confermato quanto sia lungimirante, e prezioso, saper parlare ai bambini di temi importanti per la loro salute, la loro crescita, il loro benessere. Anche nel seguire il video-racconto proposto da Coldiretti, l’Assessore ha notato la bellezza dei sorrisi degli alunni, il loro entusiasmo nell’incontro con gli agricoltori, con gli animali della fattoria, con i prodotti del territorio. A tal proposito l’allevatrice Maria Paglioli, intervenuta a nome delle numerose donne di Coldiretti impegnate nel progetto, ha testimoniato il grande slancio, e la grande attenzione e curiosità, con cui ogni anno alunne e alunni prendono parte alle ‘lezioni’ degli agricoltori.

Per circa 2500 alunni il viaggio alla scoperta dell’agricoltura cremonese e dei suoi frutti è dunque iniziato. Il progetto si chiuderà con una giornata di festa finale, tutta da vivere – agricoltori, bambini e comunità – in un luogo simbolo della città di Cremona. “Colgo l’occasione per ringraziare il Comune di Cremona e la Cooperativa sociale Gruppo Gamma, che accoglieranno alle Colonie Padane, il 22 maggio, la nostra giornata di festa finale – ha concluso Roncalli, Direttore di Coldiretti Cremona –. Sarà una gioiosa invasione di bambine e bambini, protagonisti di un appuntamento che vogliamo rendere divertente e coinvolgente, nel segno della festa e dell’amore per la nostra agricoltura e il nostro territorio”.

Il servizio di Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata