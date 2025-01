Nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Brescia, la Guardia di Finanza di Cremona ha disvelato una frode che sarebbe stata perpetrata dal 2005 al 2023 a danno del Comune bresciano di Verolavecchia, da parte di un funzionario amministrativo in servizio presso l’ente pubblico.

Le investigazioni, scaturite da pregresse indagini avvenute in provincia di Cremona e proseguite attraverso perquisizioni domiciliari, acquisizioni documentali ed indagini bancarie, hanno permesso di ricostruire le condotte di appropiazione indebita di risorse finanziarie pubbliche da parte del funzionario indagato, nel periodo compreso tra dal 2015 e 2023. In pratica, attraverso la firma digitale di mandati di pagamento, avrebbe versato sul proprio conto corrente o su quello dei propri congiunti una somma complessiva di 186.682 euro, addebitandola al conto di tesoreria del Comune.

Nel corso dell’interrogatorio davanti al Pubblico Ministero – rilevano dal Gruppo GdF di Cremona – il funzionario pubblico ha ammesso gli addebiti ed ha restituito la somma indebitamente sottratta al Comune di Verolavecchia.

L’attività di indagine ha evidenziato che il dipendente, dal 2005 sino al 2023, avrebbe sistematicamente inserito nelle proprie buste paga importi superiori a quelli effettivamente spettanti per complessivi 162.182 €.

All’indagato è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini in cui gli vengono contestati i reati di peculato, truffa aggravata ai danni dello stato e falso ideologico. Gli elementi probatori sono stati acquisiti in fase di indagine preliminare e, pertanto, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenza.

