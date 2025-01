Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso la sua Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sta avviando una campagna di comunicazione istituzionale, che si svolgerà nel corso dell’anno, su tutto il territorio nazionale.

Il primo evento è programmato per il prossimo 22 gennaio 2025 alle ore 10:00 nel Centro Congressi Multicentre “Antonino Zaniboni” di Mantova, in collaborazione con la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia e Invitalia, e sarà dedicato al tema dell’“Imprenditoria femminile” .

Il roadshow promuoverà trasparenza e partecipazione nella raccolta delle esperienze realizzate sul territorio, suggerimenti, impressioni e criticità e diffonderà i risultati finora conseguiti con le risorse del PNRR e le ulteriori opportunità di investimento e degli strumenti finanziari che l’amministrazione mette a disposizione delle imprese, coinvolgendo le realtà operanti sul territorio, in modo da massimizzare le risorse ed ottimizzare i risultati ed i costi.

Oltre agli esperti di Invitalia e del MIMIT che illustreranno le linee agevolative, saranno presenti desk presidiati da esperti di importanti centri di competenza e innovazione digitale quali: FBK INNOVACTION, Consorzio Innovaction (Cefriel), BI-REX, EDIH I-Nest e PID-Nest, a disposizione delle imprese per illustrare i servizi offerti.

Sarà, inoltre, presente il desk di Infocamere, società del sistema camerale, con l’innovativa app Impresa Italia che rende disponibile ogni informazione della propria impresa sui propri dispositivi mobili.

L’intento è quello di informare il pubblico delle imprese e dei cittadini sullo stato di avanzamento delle misure e diffondere la conoscenza circa il contributo che il PNRR può portare ai territori in termini di nuovo ecosistema in grado di valorizzare il patrimonio scientifico, tecnologico ed imprenditoriale italiano, ma anche e soprattutto, dell’impatto sull’economia e la società di tali misure che, come è noto, sono affrontate con un modello innovativo di gestione degli strumenti finanziari.

Per l’iscrizione all’evento (anche in video-collegamento), si può contattare l’Unità di missione all’indirizzo: segreteriaeventipnrr@mise.gov.it o la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia (0376 234331)

