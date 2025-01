Avvicendamento in Consiglio comunale a Cremona. Saverio Simi, unico rappresentante di Forza Italia in sala Quadri, presenterà domani le dimissioni; al suo posto subenterà Andrea Carassai.

“Una scelta tanto necessaria quanto sofferta“, afferma il consigliere, al suo secondo mandato dopo il quinquennio 2019-2024. “Sono chiamato sul fronte professionale a nuove sfide che dall’inizio dell’anno mi stanno impegnando molto con frequenti trasferte fuori città, non permettendomi più di garantire una seria e costante partecipazione ai lavori del Consiglio comunale e delle commissioni.

Ho sempre preso molto sul serio il compito di consigliere, anche e soprattutto per una gratitudine verso i tanti amici e cittadini che mi hanno sostenuto e votato. Anche per questo il mio annuncio non è un ritiro dalla politica: continuerò a dare il mio contributo nella bellissima squadra di Forza Italia, costruita in questi anni in città e in provincia. Sono sinceramente convinto che il mio partito sia un luogo dove è bello spendersi per la serietà, la competenza e la validità di contenuti e proposte che scaturiscono come bene prezioso per la nostra comunità cremonese”.

“Sono felice di lasciare il mio posto in buone mani. All’amico Andrea Carassai vanno i più sinceri auguri di un buon lavoro, non potevo sperare in un miglior consigliere per la nostra città. Vorrei anche ringraziare -senza retorica – Massimiliano Salini, Gabriele Gallina, Luca Ghidini e Carlo Malvezzi, con i quali mi sono confrontato e hanno compreso i motivi di questa scelta. Ringrazio tutto il Consiglio comunale, dove non sono mancati scontri ma anche dialoghi serrati e dove molto di bello si è costruito”.

“Ringrazio di cuore Saverio per il lavoro svolto in questi anni”, afferma Luca Ghidini commissario FI Cremona. “Ora toccherà all’Avvocato Andrea Carassai, che in questi mesi molto ha dato al progetto di Forza Italia sul piano organizzativo, dei contenuti e delle relazioni. Sono sicuro che svolgerà questo compito, tanto onorevole quanto faticoso, ispirandosi al perseguimento del bene comune. Di certo, il Partito non farà mancare il suo costante supporto”.

“Desidero ringraziare pubblicamente Saverio per tutto il lavoro svolto in questi anni da consigliere comunale con passione, competenza sempre anteponendo l’interesse della collettività rispetto al proprio”, afferma Carassai. E la sua scelta, che definirei controcorrente, di dimettersi lo testimonia. La politica deve essere sempre al servizio della collettività e del bene comune”. Dopo avere a sua volta ringraziato i vertici del partito e “tutti gli amici e amiche che alle ultime elezioni mi hanno sostenuto votandomi”, conclude: “in modo un po’ rocambolesco sono lì dove mi hanno voluto. Ora tocca a me ripagare la loro fiducia”. gb

