Leggi anche: 20 Gen 2025 Meno multe per eccesso di velocità

In aumento per uso di cellulari

La ricorrenza di S. Sebastiano, patrono della Polizia Locale, nella fiornata del 20 gennaio, è stata l’occasione per illustrare alla stampa le principali attività svolte dal Corpo della Polizia Locale nel corso del 2024. Un resoconto di un anno di attività sul territorio comunale, fatto come da tradizione nella sala polifuzionale “Roberto Ferrari” del Comando di piazza della Libertà, presenti l’assessore alla Sicurezza Santo Canale, il Comandante Luca Iubini, e la vicecomandante Sonia Bernardi.

E’ toccato al comandate Luca Iubini descrivere le principali attività svolte lo scorso anno ponendo innanzitutto l’accento sul percorso di riorganizzazione interna intrapreso, sul fatto che si sta spingendo molto sul digitale e sulla formazione. Passando in rassegna i dati, Iubini ha innanzitutto evidenziato come sia più che raddoppiato il numero delle notizie di reato in materia di codice rosso. La riorganizzazione degli uffici ha inoltre permesso un maggiore impegno su procedimenti di natura penale. Particolarmente significativo il dato in merito alle sanzioni per violazioni del regolamento sul corretto conferimento dei rifiuti (322 contro le 12 del 2023), a dimostrazione di quanto siano stati intensificati i controlli su questo fronte.

Vi è stata inoltre un’implementazione delle verifiche e delle conseguenti sanzioni per la pulizia delle strade, così da assicurare non solo al gestore di svolgere al meglio il proprio servizio, ma anche di assicurare un maggiore decoro di vie e piazze. Per quanto concerne l’infortunistica, se i dati rispecchiano quelli degli anni passati, sono importanti per capire quali sono le arterie dove si verificano maggiori incidenti (via Castelleone, via Mantova e via Bergamo) e procedere di conseguenza.

Se la velocità rimane in assoluto la principale causa di incidenti, pur in diminuzione rispetto allo scorso anno ((147 rispetto a 169 del 2023), subito dopo seguono errori di manovra che possono essere ascritti in buona parte all’utilizzo dello smartphone mentre si guida. Confermato il numero di violazioni per guida in stato di ebbrezza e uso di stupefacenti: è ancora presto per vedere quale sarà l’impatto delle nuove norme introdotte al riguardo.

Nel corso del 2024 vi è stato un ulteriore sviluppo dell’attività dei vigili di quartiere, a dimostrazione che gli agenti sono gli interlocutori privilegiati nel rapporto con i cittadini. Notevole è stato anche lo sforzo non solo nel campo dell’educazione stradale, ma anche in quello della legalità, incentrato in particolare sulla violenza che avviene soprattutto all’interno delle relazioni di coppia.

Nel 2024 sono state 53.536 le violazioni a norme del Codice della Strada (52.372 nel 2023) con un deciso aumento della mancata revisione dei veicoli (636 contro 568 del 2023): un dato preoccupante in quanto un veicolo non revisionato costituisce un pericolo. Sono inoltre aumentati i posti di controllo sulle norme di comportamento, sia statici che dinamici, mentre sono diminuiti quelli con mezzi strumentali (da 184 nel 2023 a 80 nel 2024) che avvengono solo attraverso constatazione immediata, frutto questo di quanto disposto da una sentenza della Corte di Cassazione. In aumento del 10% gli interventi tramite Centrale Operativa, 29.238 (26.323 nel 2023) di cui 10.431 richiesti (10.277 nel 2023).

In forte crescita gli agenti impegnati in manifestazioni di vario tipo, mentre è diminuito il numero totale dei km percorsi con veicoli: un aspetto importante per il comandante Iubini perché è importante che gli agenti si muovano a piedi, nelle vie e nelle piazze, sempre più a stretto contatto con le persone per le quali sono importanti punti di riferimento.

Aspetto quest’ultimo sottolineato dall’assessore Santo Canale per il quale celebrare S. Sebastiano significa rendere omaggio all’impegno che ogni uomo e ogni donna svolge nell’ambito della Polizia Locale, come agente ed ufficiale, a servizio della cittadinanza tutta. Parlando degli impegni futuri, l’assessore si è soffermato innanzitutto sulla necessità di aumentare l’organico: quest’anno verranno infatti banditi due concorsi per agenti e ufficiali. Per quanto riguarda il sistema di video sorveglianza, che verrà implementato entro il 2025 con 17 nuove telecamere, è già stata fatta una verifica su quelle di competenza del Comune, mentre è stato chiesto ad ALER un piano di rientro sia economico che organizzativo. Particolare attenzione sarà rivolta al rinnovamento del software della Centrale Operativa.

L’assessore ha inoltre detto che, con i colleghi di Giunta, si sta lavorando per organizzare un gruppo di nonni vigili su base volontaria. Di fronte ad un organico ridotto, è infatti questa una soluzione per impiegare gli agenti in altri servizi inerenti la sicurezza urbana. Da ottobre è stato istituito il presidio fin piazza Roma, attivo sette giorni su sette, e questo comporta un notevole impegno, anche se i risultati ottenuti sino ad ora, grazie anche alla sinergia con le Forze dell’ordine, ha dato risultati positivi, così come avvenuto, con interventi congiunti concordati con il COSP (Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza) in piazza Marconi, piazza Lodi e in altri contesti delicati. Più agenti a disposizione, ha aggiunto Canale, significa più servizi per la sicurezza urbana, in campo ambientale, in attività di prevenzione, ma anche per specifiche attività in ambito giudiziario e sicurezza stradale.

La commemorazione di S. Sebastiano era iniziata in mattinata con la messa, celebrata dal mons. Antonio Napolioni, vescovo di Cremona, concelebranti don Aldo Manfredi e don Pier Codazzi, Cappellano del Corpo della Polizia Locale, nella chiesa di San Michele Vetere.

© Riproduzione riservata