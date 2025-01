E’ l’eccesso di velocità la maggior causa di incidenti sulle strade cittadine: 147 quelle riscontrate nel 2024 dalla Polizia Locale, seguita da manovre errate (75 casi sanzionati) e da mancate precedenze (70). Sono alcuni dati del servizio Infortunistica della Polizia Locale, comunicati oggi presso il comando di piazza Libertà guidato da comdandante Luca Iubini nella ricorrenza del patrono san Sebastiano. In tutto sono state 590 le violazioni per incidente, in diminuzione rispetto alle 671 dell’anno scorso, anno record.

D’altro canto, però le violazioni al codice della strada per eccesso di velocità riscontrate nei posti di controllo sono notevolmente diminuite: 1449 rispetto alle 5610 del 2023, con una velocità massima rilevata in via Nazario Sauro di 125 km/h, contro i 160 km/h del 2023.

Per contro è aumentato l‘uso dei cellulari alla guida: 127 violazioni riscontrate contro 72 dell’anno scorso. Aumentano da 156 a 172 le violazioni per omesso uso delle cinture di sicurezza, e le violazioni alla revisione dei veicoli. Drastica diminuzione invece per la sosta in aree di carico scarico: da1159 a 708.

INFORTUNISTICA. Nel complesso sono stati 660 gli incidenti rilevati, più o meno lo stesso numero dell’anno scorso, ma con un incremento di 93 eventi rispetto al periodo 2014 -2024. Due quelli con esito mortale e altrettanti con feriti in prognosi riservata.

La strada con il maggior tasso di incidentalità è sempre via Castelleone con ben 13 incidenti in più rispetto alla media degli ultimi 10 anni: 54 contro 41. Seguono via Mantova (33 incidenti), Via Bergamo (25), tangenziale di via Seminario ( 17), dove tuttavia ci sono stati 8 incidenti in meno rispetto alla media decennale.

Tra le altre strade, balza all’occhio Via Milano, dove lo scorso anno si sono verificati 32 incidenti, ben 12 in più rispetto all’anno prima e 14 in più rispetto alla media decennale.

La CENTRALE OPERATIVA ha effettuato oltre 29mila interventi, in crescita di circa 3000 rispetto al 2023, di cui 10.400 richiesti. La stragrande maggioranza riguarda casi di circolazione stradale. L’ostruzione del passo carraio rappresenta la maggior parte delle richieste di interventi in tema di sosta irregolare.

TRIBUTI LOCALI. Insieme all’Abaco, agenzia di riscossione del Comune di Cremona, la Polizia locale ha svolto attività di “moral suasion” con 240 soggetti controllati, di cui 47 persone fisiche, riscuotendo direttamente come anticipo 16.500 euro contro i 45.500 dell’anno scorso e avviando alla rateizzazione altri 107.379 euro.

La POLIZIA AMBIENTALE ha visto una crescita esponenziale delle attività: 572 le verifiche per 250 sopralluoghi (di cui 98 per abbandono rifiuti) che hanno portato all’accertamento di 322 sanzioni per violazione del regolamento rifiuti: erano state 122 l’anno prima.

VIGILI DI QUARTIERE. In crescita nell’ultimo anno gli interventi per anomalie della segnaletica, anomalie ambientali, controllo di veicoli abbandonati, pattuglie appiedate, veicoli in divieto e interventi di viabilità- traffico. 12 le chat di quartiere gestite dalla centrale operativa, per 1281 iscritti; 1167 i messaggi ricevuti contro i 1123 dell’anno precedente.

CONTROLLI VARCHI ZTL. Quello col maggior numero di violazioni è il varco di corso Mazzini, con il 28% e 6678 ingressi; seguito da via Cesare Battisti (21%), Piazza Roma (15%) e via Verdi (13%).

POLIZIA GIUDIZIARIA. Aumentato il numero di querele presentate al comando di piazza Libertà: 82 contro le 45 dell’anno scorso e pure i procedimenti legati a persone straniere: 37 contro i 2 del 2023. Aumentano anche le notizie di reato a carico di minorenni, da 4 a 10 e quelli in tema di codice rosso (violenza di genere): 3 a 7. Complessivamente è aumentata parecchio l’attività di indagini delegate dall’autorità giudiziaria: 65 casi contro 31.

Giuliana Biagi

© Riproduzione riservata