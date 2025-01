Catania, esplosione per fuga di gas: crolla palazzina di tre piani

(Adnkronos) – Una palazzina di tre piani è crollata in via Gualandi, a San Giovanni Galermo a Catania, a seguito di una fuga di gas che ha provocato un’esplosione. Lo rendono noto i vigili del fuoco di Catania. Due vigili del fuoco sono rimasti feriti. Soccorsi, ma non in gravi condizioni, anche due tecnici del gas che erano impegnati sul posto. Al momento sono in corso le ricerche e si continua a scavare tra le macerie dell’immobile che pare tuttavia fosse da tempo disabitato, sebbene non si possa escludere la possibilità che la palazzina, nella periferia nord di Catania, fosse occupata abusivamente.

“Stiamo attivando tutte le risorse speciali necessarie e disponibili in regione”, dicono dal Comando provinciale dei vigili fuoco. Sul posto le squadre di ricerca e soccorso Usar e le unità cinofile.

I nuclei speciali Nbcr dei Vigili del fuoco e due squadre dell’azienda del gas catanese si trovavano già sul posto per trovare l’orgine di una fuga di gas. Nella zona sono arrivate anche ambulanze e forze dell’ordine.