Nel periodo in cui ricorre il Giorno della Memoria, il Comune di Cremona, attraverso l’Assessorato alla Cultura, ha dato il patrocinio e la collaborazione alle varie iniziative che si terranno in città. Cerimonie, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, rivolti in particolare agli studenti, ma non solo, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, affinché simili eventi non possano mai più accadere. Come disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato – lunedì 27 gennaio sugli edifici pubblici, dunque anche su Palazzo Comunale, le bandiere nazionale ed europea saranno esposte a mezz’asta.

Qui di seguito l’elenco delle iniziative in programma.

– 18 gennaio – 7 febbraio: mostra documentaria “Il dolore della liberazione riflesso nell’arte” presso Centro Pinoni, Chiostro di Palazzo Duemiglia – 19 gennaio: “I me ciamava per nome – lettura interpretata sugli avvenimenti della Risiera di San Sabba” – presso Music Factory – 24 gennaio: la Rete delle Scuole Superiori della Provincia di Cremona, in collaborazione con il Museo della Shoah di Roma, seguirà in streaming l’incontro con Sami Modiano, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz- Birkenau – 25 gennaio: presentazione della mostra “Il dolore della liberazione riflesso nell’arte”, con concerto e letture presso Centro Pinoni, Chiostro di Palazzo Duemiglia – 25 e 26 gennaio: Spettacolo “Unno tig” a cura dell’Associazione Quem Quintelemento – presso Centro Culturale NEXT – 27 gennaio: Concerto della Memoria a cura del Conservatorio Monteverdi – presso Sala Carini Dainotti, Biblioteca Statale – Il concerto prevede l’esecuzione di brani musicali legati alla tradizione colta e popolare del popolo ebraico. In particolare verranno eseguite musiche di compositori ebrei che si sono distinti lasciando un’impronta nel mondo musicale. – 27-28-29 gennaio, mattina: proiezioni rivolte alle scuole del film documentario Liliana (Italia, 2024) – Cinema Teatro Filo di Cremona – 3 febbraio: incontro degli studenti con Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute al campo di sterminio di Auschwitz – Birkenau – Teatro Ponchielli.

