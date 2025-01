Auto elettriche, la crescita rallenta in tutto il mondo

ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi 12 mesi la crescita di auto elettriche nel mondo ha rallentato. Il prezzo medio di queste auto in Europa, Cina e Stati Uniti ha continuato invece a ridursi, a fronte dell’aumento dei listini delle vetture con motore endotermico. In Italia un’auto “alla spina” costa il 25% in più di una tradizionale, ma il gap è destinato a ridursi con l’arrivo sul mercato di nuovi modelli con prezzi inferiori ai 30 mila euro. A dirlo è uno studio di Jato Dynamics. L’analisi conferma come la crescita di auto elettriche nel mondo stia rallentando. Se dal 2019 al 2023 si è registrato un balzo da 1,4 a 7,4, milioni di unità, nei dodici mesi successivi sono aumentate solo di 1 milione e 200 mila unità. Il 51% di questi mezzi è realizzato da costruttori cinesi, il 22% da brand americani, il 18% da marchi europei. Il report evidenzia come nell’Eurozona, in particolare, il prezzo medio al dettaglio delle auto “alla spina” è diminuito del 15% tra il 2018 e il 2024, mentre quello delle vetture diesel o a benzina è cresciuto del 7%. In Italia la quota di immatricolazioni resta bloccata al 4%, ben al di sotto della media europea. Il prezzo di un’auto elettrica comprata nel nostro Paese è superiore del 126% a quello di una vettura acquistata in Cina. Si parla di poco più di 67 mila euro, a fronte di una media europea e statunitense di poco sopra i 62 mila. Un abisso rispetto ai 29.682 euro di Pechino.

