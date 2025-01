Forestali, Schifani “Occorre una verifica su andamento dei conti”

PALERMO (ITALPRESS) – “Per quando riguarda i forestali il governo dovrà prima verificare l’andamento dei conti: la soluzione passa infatti da un aumento sensibile della spesa corrente. Uno degli accordi che ho stipulato con il governo nazionale quando mi sono insediato è proprio per evitare l’aumento della spesa corrente: il rischio è che vada in deroga, pertanto se non ho certezza dell’andamento delle entrate tributarie occorrerà una forte riflessione”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a margine del convegno Digital Connectivity and Mediterranean al Palermo Marina Yachting.

xd8/pc/gsl