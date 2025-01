Mercato dell’auto usata stabile a novembre

ROMA (ITALPRESS) – Con poco più di 462.200 trasferimenti di proprietà, il mercato delle auto usate a novembre segna una sostanziale stabilità: -0,3% rispetto allo stesso mese del 2024. Negli 11 mesi la crescita è stata del 7,2%. Secondo l’Unrae, l’Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri, il diesel mantiene la leadership fra le motorizzazioni, ma continua a ridurre il suo peso; al secondo posto il motore a benzina, con una quota in leggero calo. Le ibride occupano una terza posizione molto distanziata, con l’8,9% nel mese; seguono il Gpl e il metano. L’analisi per regione conferma a novembre al primo posto la Lombardia al 16,1% davanti al Lazio e alla Campania. La quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni di anzianità scende al 47,4%, 2,3 punti in meno rispetto al 2023.

gsl

