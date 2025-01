In occasione della giornata della memoria, martedì 28 gennaio alle ore 21 presso la sala comunale di Stagno Lombardo l’attrice cremonese Chiara Tambani metterà in scena lo spettacolo teatrale “La scelta di Edith” dedicato a Edith Stein: filosofa, insegnante, relatrice, attivista per i diritti delle donne, Edith ha sempre vissuto in prima linea e con grande passione, dalle aule universitarie agli ospedali da campo della prima guerra mondiale. Ebrea, si converte al Cattolicesimo e consacra la sua vita all’amore per Dio e per il prossimo. In questa pièce teatrale Edith si racconta in modo intimo e confidenziale mettendo in luce le varie sfaccettature della sua personalità, con passione, ironia e sincerità: da ragazzina intellettualmente molto dotata a giovane ribelle appassionata di filosofia, sempre alla ricerca della verità. Edith vive intensamente ogni situazione che la vita le presenti e nel suo viaggio alla scoperta di sé stessa incontra persone che la ispirano e pian piano la conducono verso Dio, perché chi cerca la verità cerca Dio, che lo sappia o no. La vita di Edith è costellata di scelte, che lei compie restando sempre fedele a sé stessa: sceglie di diventare cattolica, andando contro la sua famiglia, sceglie di restare nella Germania nazista quando ancora poteva fuggire, sceglie di entrare nel Carmelo, sceglie la via che, in cuor suo, sapeva l’avrebbe portata al martirio, sceglie di amare l’umanità fino alla fine. Edith Stein è stata proclamata Santa e Patrona D’Europa con il nome di Santa Teresa Benedetta Dalla Croce.

Chiara Tambani è attrice, autrice teatrale e insegnante di Cremona. Da oltre vent’anni si dedica con professionalità e passione al teatro con gli attori Morena Mazzini e Ivano Zambelli con cui forma la compagnia “SentiChiParla”, con l’obiettivo di diffondere la cultura teatrale proponendo spettacoli per bambini e famiglie, commedie brillanti ed anche spettacoli a carattere intimo e spirituale

© Riproduzione riservata