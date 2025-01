Poche ore ad una gara importante in termini di classifica, per proseguire sull’ottimo percorso intrapreso ormai da 6 partite. Manca sempre meno alla sfida tra Cremonese e Modena, match delle 17:15 che chiuderà la 23^ giornata di Serie B.

Di fronte quarta contro tredicesima in classifica, ma nonostante la distanza di dieci punti tra le due formazioni, nei 90 minuti dello Zini si nascondono alcune insidie. In primis le assenze tra i grigiorossi, viste le squalifiche di due titolarissimi come Bianchetti e Collocolo. Come se non bastasse, si è aggiunto anche Castagnetti, che non rientra tra i convocati, oltre a Moretti. Prima volta invece per Azzi e Folino, i due nuovi acquisiti della sessione invernale di calciomercato, che però non dovrebbero partire dal primo minuto. Per l’ex Cagliari qualche probabilità in più di subentrare a partita in corso.

Contro il Modena però sarà anche sfida tra singoli. L’incrocio più interessante è quello tra Vandeputte e Palumbo, i re degli assist. Sono 8 per il belga, quattro nelle ultime due partite, numeri da capogiro che iniziano a proiettare le Petit Diable sullo stesso rendimento della passata stagione, quando furono addirittura 14. 8 gli assist anche di Palumbo, leader tecnico dei canarini. Meglio di loro solo Domenico Berardi, giocatore che non necessita di presentazioni.

Palumbo che è anche il miglior marcatore del Modena con 5 centri. Ancora fermo a quota 3 invece Pedro Mendes, che però è stato costretto a saltare più di due mesi di campionato per infortunio.

Tanti giocatori importanti per la categoria in campo, tanti incroci interessanti, ma ciò che conta più di tutto è il risultato. La Cremonese, nonostante le assenze, dovrà riuscire a proseguire sulla strada intrapresa ormai dal finale di 2024, per conquistare la terza vittoria consecutiva e rispondere al successo dello Spezia contro la capolista Sassuolo.

