Sala Conferenze gremita lunedì pomeriggio alla Biblioteca Statale di Cremona per l’evento “Per non dimenticare. Concerto per la memoria” promosso in collaborazione con il Conservatorio C. Monteverdi con il Patrocinio del Comune, che ha portato in scena allievi e docenti sulle note dei classici Otto-Novecenteschi alternati a brani tradizione musicale ebraica.

Un’occasione per il pubblico di ascoltare un repertorio particolare e per i giovani di partecipare attivamente alla conservazione dei ricordi attraverso l’arte dei suoni. Gli interventi hanno esplorato le potenzialità di ensemble diversi, dalle chitarre al quartetto di sassofoni fino all’ensemble di archi, clarinetto e pianoforte.

Una riflessione musicale necessaria nell’attuale momento storico decisamente complesso e al contempo un’opportunità per i giovani artisti di esibirsi in pubblico insieme ai Maestri.

