Mercosur, Lollobrigida “Servono regole comuni”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’attenzione che l’Ue deve prestare nell’attuazione degli impegni concordati con i Paesi del Mercosur “è di regole comuni reciproche, perché quello che entra in Europa deve essere prodotto con gli stessi criteri che noi riteniamo giusto imporre ai nostri imprenditori. Non avrebbe senso imporre ai nostri delle regole molto rigide per poi importare prodotti che invece hanno delle realizzazioni non compatibili con questo tipo di principi e che sono prodotti a costi molto più bassi”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della riunione del Consiglio Ue.

