L’Associazione 25 Aprile organizza giovedì 5 febbraio, un incontro-giornata di studio sul tema “I diritti dei migranti alla luce della Costituzione”. Relatore sarà mons. Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara e Direttore della Fondazione Migrantes.

L’iniziativa, è parte del progetto pluriennale Conoscere la Costituzione, formare alla cittadinanza che, da undici anni, realizza programmi annuali di incontri sui temi costituzionali rivolti a tutti i cittadini, e in primo luogo alle scuole e ai docenti.

L’evento si svolgerà il 5 febbraio a Cremona presso l’Aula Magna dell’Istituto A. Ghisleri, via Palestro 35, alle ore 16.30.

Il relatore, mons. Giancarlo Perego, da sempre si dedica alla difesa e all’affermazione dei diritti dei migranti, dal 2009 come Direttore generale nazionale della Fondazione Migrantes e della Commissione Episcopale nazionale per le migrazioni; mentre anche nella nostra città, è stato, fra l’altro, fra i fondatori e animatori del Centro studi sul disagio e l’emancipazione giovanile e ha seguito la nascita della cooperativa dei servizi per l’accoglienza dei migranti (dal 1986 al ’94) e, dal 1997 al 2002 è stato direttore della Caritas diocesana.

Mons. Perego si presenta dunque come una fra le figure più autorevoli, per la sua esperienza di vita e per le sue conoscenze e competenze, a rappresentare il tema dei diritti dei migranti avendo come riferimenti costituzionali anzitutto gli articoli 3 e 10 della Costituzione italiana. Che affermano, rispettivamente, il fondamentale principio dell’uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (articolo 3) e quello dell’accoglienza secondo cui “… lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge”( articolo 10).

L’incontro sarà anche occasione per un riferimento alla situazione dei migranti nella nostra provincia che costituiscono oggi il 12,1% della popolazione, di cui il 21% nella fascia 0-14 anni, nel comune di Cremona costituiscono il 15% della popolazione di cui 1440 nella fascia 5/14 anni. I principali Paesi di provenienza sono europei, Romania e Albania.

Servirà ad aprire uno sguardo su tanta parte del mondo dove i migranti, secondo il rapporto 2024 presentato dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, raggiungono i 400 milioni. La cittadinanza è invitata a partecipare.

© Riproduzione riservata