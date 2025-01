Al via gli importanti lavori di ristrutturazione della storica Centrale Realdo Colombo di Cremona, il primo acquedotto cittadino inaugurato nel 1910. Attualmente, dopo diverse riqualificazioni, la Centrale è dotata di un sistema di pompaggio della potenza complessiva di 500 kW e movimenta circa 2 milioni di metri cubi d’acqua all’anno. Ad occuparsene sarà Padania Acque, con un investimento di oltre 2,5 milioni di euro.

Nell’ambito del Progetto E.A.S.I. – Efficientamento reti Acquedottistiche tramite Sistema Integrato, basato su un approccio multidisciplinare nella gestione delle reti, attraverso un sistema di monitoraggio ed elaborazione dei dati idraulici, l’infrastruttura idrica verrà ulteriormente potenziata, sia in termini di efficienza che di risparmio energetico, a beneficio della qualità del servizio e della tutela ambientale.

I lavori, che consisteranno principalmente nel rifacimento del sistema di rilancio della centrale mediante l’installazione di sistemi di pompaggio e nella realizzazione di un impianto fotovoltaico per incrementare l’efficienza energetica, porteranno alla dismissione del vetusto serbatoio “Torrazza”, inserito nella torre medioevale del Municipio.

Le nuove pompe di rilancio dell’acqua, dotate di motori di ultima generazione, permetteranno una riduzione dei consumi energetici di circa 100.000 kWh/anno e la realizzazione dell’impianto fotovoltaico di circa 95,25 kW di picco consentirà di produrre energia “pulita”, abbattendo i consumi elettrici di circa il 30% annuo. Tutti gli interventi, realizzati in chiave di sostenibilità economica e ambientale, garantiranno una notevole riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera.

Si stima una mancata produzione di anidride carbonica di circa 60 tonnellate di CO2 all’anno, di cui 24,5 tonnellate derivanti dall’efficientamento del sistema di pompaggio dell’acqua e circa 35,5 tonnellate grazie all’impianto fotovoltaico.

La prima fase dei lavori, dell’importo di 500.000 euro, prevede il rifacimento delle tubazioni in via Realdo Colombo e alle intersezioni con via Aporti e via XI Febbraio, con la posa di nuove condotte di grande diametro (40-50 cm).

Il secondo step di interventi, del valore di 1.600.000 euro, interesserà le vasche di stoccaggio da 2 milioni di litri, con rifacimenti strutturali e posa del nuovo gruppo di pompaggio.

La terza e ultima fase dei lavori (500.000 euro) interesserà tutte le lavorazioni elettriche ovvero la posa dell’impianto fotovoltaico e di tutte le componenti di automazione e tele-gestione a servizio del nuovo impianto.

In base all’avanzamento del cantiere, via Realdo Colombo sarà chiusa alla circolazione e sarà in vigore il divieto di sosta e fermata. Nei tratti liberi sarà istituito il doppio senso di marcia per consentire l’accesso alle proprietà laterali.

