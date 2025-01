L’incantevole suono del violino Stradivari “The Angel” – ex Madrileno 1720 è risuonato martedì sera nel Villaggio Italia dell’Amerigo Vespucci a Jeddah, per il concerto organizzato in collaborazione con la Fondazione Casa Stradivari di Cremona durante la tappa in Arabia Saudita inserita nel tour mondiale della storica Nave Scuola della Marina Militare.

Salpata il 1 luglio 2023 da Genova, la nave è approdata in 28 Paesi dei 5 continenti promuovendo le eccellenze italiane fra cui l’artigianato musicale cremonese, con l’evento intitolato I segreti di Antonio Stradivari. Sul palcoscenico il M° Fabrizio von Arx, violinista e Direttore Artistico della Fondazione Casa Stradivari, insieme al pianista Antonio Valentino, che hanno eseguito un programma vario attraversando epoche e stili da Vivaldi a Paganini. Biglietti sold out per una platea appassionata e internazionale, incluso l’Ambasciatore d’Italia in Riad Carlo Baldocci.

Un’emozione per il pubblico ma anche per gli artisti, che nei giorni scorsi sono saliti a bordo dell’Amerigo Vespucci incontrando capitano e membri dell’equipaggio, fino a concludere l’esperienza a Jeddah con il concerto come racconta von Arx: “Abbiamo proiettato un video promozionale di Cremona e Casa Stradivari, poi spazio alla musica in una cornice suggestiva davanti a un pubblico di culture diverse che magari ascoltava il suono di un violino del sommo liutaio per la prima volta, è stato davvero incredibile”.

Federica Priori

