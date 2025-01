Lunedì sera era entrato nella caserma di Bagnolo Cremasco in stato di fermo in quanto trovato in possesso di droga, ma è fuggito, uscendo dalla porta principale per poi scavalcare il cancello. I carabinieri se ne sono accorti subito, ma ormai l’uomo, un marocchino di 21 anni nato a Crema e residente a Monte Cremasco, aveva già preso il largo.

Il giovane, che alle spalle ha precedenti per droga, era stato portato in caserma a Bagnolo, che alla sera chiude, e per questo motivo il giovane doveva essere trasferito in quella di Crema. Evidentemente, approfittando di un momento di distrazione, il 21enne è riuscito ad uscire. Le ricerche sono durate tutta la notte e sono terminate martedì pomeriggio, quando il ragazzo è stato trovato in una casa abbandonata a due chilometri dalla caserma.

Il 21enne era stato fermato durante un controllo stradale. I militari, visti anche i suoi precedenti, si erano insospettiti, così lo avevano accompagnato in caserma dove il giovane aveva consegnato spontaneamente 4 grammi di hashish che aveva addosso. Era poi scattata la perquisizione dell’abitazione, dove i militari avevano trovato altri 180 grammi dello stesso stupefacente. A questo punto il marocchino, dichiarato in stato di fermo, era stato riportato in caserma a Bagnolo in attesa di essere trasferito a Crema. Intanto che si stava organizzando il trasferimento, il giovane, metalmeccanico di professione, è fuggito.

Quando è stato trovato nascosto nella casa abbandonata, è stato dichiarato in arresto per evasione e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Oggi si è tenuto il processo per direttissima. Al giudice, che ha poi convalidato l’arresto, il marocchino ha giustificato la fuga sostenendo di essersi agitato in quanto era uscito tre mesi fa dal carcere per droga e non voleva tornarci. Il suo legale, l’avvocato Paolo Rossi, ha chiesto e ottenuto i termini a difesa, e il procedimento è stato aggiornato al prossimo 19 marzo. Intanto il 21enne resta in carcere.

Sara Pizzorni

