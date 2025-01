I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno identificato un uomo di 41 anni, privo di documenti ed irregolare, con precedenti di polizia a carico e senza fissa dimora, che è stato accompagnato alla frontiera aerea di Roma Fiumicino per l’immediato allontanamento dal territorio nazionale.

A trovarlo sono stati i Carabinieri intervenuti il 30 gennaio in un alloggio, dove era stata segnalata la probabile presenza di persone irregolari, una della quali aveva creato in passato dei problemi in città.

Durante il sopralluogo, i militari hanno identificato un 41enne che ha riferito di essere stato ospitato dal titolare dell’alloggio. Non avendo documenti, è stato accompagnato in caserma e fotosegnalato. Il suo permesso di soggiorno era scaduto da molti anni ed era privo di un titolo che gli consentisse una regolare permanenza. Per tale motivo, sono state avviate le pratiche della sua espulsione con il necessario supporto dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona.

Valutata la situazione, il Prefetto di Cremona ha decretato la sua espulsione dal territorio nazionale ed il Questore di Cremona ha eseguito il provvedimento, disponendo l’accompagnamento alla frontiera aerea di Roma Fiumicino, richiedendo al Giudice di Pace di Cremona la convalida dell’espulsione.

I Carabinieri di Castelleone lo hanno quindi accompagnato all’udienza di convalida davanti al Giudice di Pace di Cremona e, la mattina del 31 gennaio, lo hanno poi portato all’aeroporto di Roma, dove è stato affidato agli agenti della Polaria per l’immediato rimpatrio. Qui è stato scortato fino all’aereo in partenza per il suo paese di provenienza.

