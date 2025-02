Al termine della sfida tra Cremonese e Bari, valida per la 26ª giornata di Serie BKT 2024-25, il centrocampista grigiorosso Mattia Valoti ha commentato la gara in esclusiva ai microfoni di CR1. Ecco le sue dichiarazioni.

Partiamo dalla prestazione di squadra: una partita solida in cui la Cremo è stata più volte pericolosa, fino all’ultimo pallone che ha portato al pareggio…

“Partita giusta contro un avversario forte e in uno stadio in cui non è mai facile giocare. Siamo riusciti ad andare in vantaggio, peccato per il pareggio finale ma è in punto che ci dà fiducia”

Hai segnato con una grande acrobazia. Quanto sei contento di esserti sbloccato con la Cremo?

“Sono felice di aver segnato un gol che mi mancava dopo un periodo difficile e mi serve anche a livello di autostima. Poteva essere una rete ancora più importante, ma ci teniamo il pareggio”

Rispetto a domenica scorsa il tuo minutaggio è aumentato. Come stai a livello fisico?

“Sto crescendo, la condizione va ritrovata perché arrivo da un periodo di inattività e ho bisogno di riprendermi. Lo sto facendo e spero di essere al 100 per cento il prima possibile”

Il Catanzaro si è avvicinato, lo Spezia invece resta a -9. Guardate già la classifica?

“Sapevamo che poteva essere una gara importante, ma il calcio è questo. Andiamo avanti e pensiamo al Cesena, il campionato è ancora lungo e dobbiamo arrivare alla fine nella migliore condizione possibile”.

