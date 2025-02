Juve-Empoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo la risalita fino al quarto posto in campionato, per la Juve è tempo di Coppa Italia. Oggi, mercoledì 26 febbraio, i bianconeri affrontano l’Empoli allo Stadium, nei quarti di finale del torneo. La squadra di Motta ha eliminato il Cagliari nel turno precedente, i toscani hanno invece avuto la meglio contro la Fiorentina. Chi vince se la vedrà in semifinale con il Bologna.

Pochi i dubbi di Thiago Motta, che dovrà fare a meno di Cambiaso e Douglas Luiz, usciti acciaccati dall’ultimo impegno di campionato contro il Cagliari. Uno, a sinistra, riguarda il ballottaggio tra Rouhi e Alberto Costa. Davanti, confermato Kolo Muani. Dall’altra parte, D’Aversa dovrebbe invece riproporre Colombo in attacco. Ecco le probabili formazioni della sfida di stasera alle 21:

Juventus (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Rouhi; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Kouamé; Colombo. All. D’Aversa.

I quarti di Coppa Italia tra Juve ed Empoli saranno visibili su Canale 5. Tutta la Coppa Italia è trasmessa in chiaro da Mediaset, che detiene i diritti del torneo.