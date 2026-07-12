Omicidio di Crema, indagini serrate: fermati tre ragazzi tra i 23 e i 25 anni

Tre persone sono state fermate dai Carabinieri della Compagna di Crema e del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Cremona, relativamente all’omicidio del giovane Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne egiziano ucciso a coltellate in Via Repubblica a Crema, nei pressi di Porta Ombriano, nella notte tra sabato e domenica.

Attualmente, fanno sapere gli investigatori, sono in corso gli accertamenti sulle responsabilità dei tre soggetti, rispetto ai quali l’Autorità Giudiziaria ha emesso provvedimenti di fermo di indiziato di delitto per omicidio.

Si tratta di tre ragazzi di nazionalità italiana a e straniera (quest’ultimi regolari in Italia), residenti nel cremasco, di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Dopo l’omicidio si sono allontanati dal territorio, girando tra varie province, per poi essere rintracciati nel Cremasco e nell’area milanese.

Gli investigatori sono altresì impegnati a delineare il contesto che ha dato origine al fatto di sangue. Tra le varie piste, ci sarebbe quella dello spaccio. Secondo le testimonianze di alcuni cittadini, infatti, Abdelaziz era uno dei ragazzi coinvolti nelle trentadue ore di tensione in Piazza di Rauso, fatto accaduto circa tre settimane fa.

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