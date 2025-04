Roma-Juventus 1-1, Shomurodov risponde a Locatelli

(Adnkronos) – Roma e Juventus finisce 1-1 all’Olimpico. Le due squadre si dividono la posta in palio e restano a distanza invariata in classifica. La Roma dopo sette vittorie consecutive trova un pari in rimonta e si porta a 53 punti, mentre la Juventus sale a 56, nel mezzo si è inserita la Lazio a 55 dopo il successo a Bergamo con l’Atalanta e la prossima settimana c’è il derby della Capitale. Buona prestazione della squadra di Tudor che trova il vantaggio nel primo tempo con Locatelli, ad inizio ripresa Ranieri cambia assetto e trova subito il pari con Shomurodov che resiste fino alla fine.

Ranieri senza lo squalificato Saelemaekers ritrova dal 1′ Celik a destra, con Angelino dalla parte opposta, mentre sceglie Cristante e Kone in mezzo al campo con Paredes in panchina. Dietro Mancini, Hummels e N’Dicka a protezione di Svilar, in attacco Soulè ed El Shaarawy alle spalle di Dovbyk. Tudor con l’assenza dell’infortunato Gatti opta per Kalulu, Veiga e Kelly davanti a Di Gregorio. Sugli esterni Weah e McKennie con Locatelli e Thuram in mezzo al campo, mentre davanti Vlahovic con Yildiz e Nico Gonzalez a supporto.

Parte bene la Juventus che al 3′ con Weah impegna Svilar che si distende e devia in corner. E’ forte la pressione della Juve in avvio, con la Roma che si difende e cerca di ripartire. Al 12′ Thuram raccoglie una corta respinta al limite e conclude debolmente. I giallorossi provano a guadagnare campo e affondano al 25′ quando Dovbyk imbuca perfettamente per Cristante che a tu per tu con Di Gregorio calcia a botta sicura ma in scivolata è decisivo l’intervento di Kalulu che intercetta il tiro. La Juve risponde al 27′ quando sul cross di Weah c’è lo stacco di Nico Gonzalez ma è super la parata di Svilar che devia il pallone sulla traversa.

Ancora Juve pericolosa al 33′ quando Vlahovic su punizione conclude centralmente. La gara sale di intensità e al 37′ altra occasione per i padroni di casa quando su un cross dalla destra El Shaarawy ruba il tempo a Kalulu e di testa colpisce il palo esterno. Al 40′ però la Juve passa in vantaggio: sul cross dalla destra di Kalulu, Celik allontana di testa e dal limite calcia Locatelli che al volo trova l’angolino e batte Svilar per lo 0-1. Al 43′ colpo d’esterno di Vlahovic che viene smanacciato ancora da Svilar. Al 46′ i giallorossi si rendono ancora pericolosi con El Shaarawy ma la conclusione viene deviata da Kelly con il braccio sinistro ma, secondo l’arbitro, è attaccato al corpo.

Ranieri cambia ad inizio ripresa, esce Hummels ed entra Shomurodov e si dispone a quattro dietro. Al 48′ Kalulu sventa il filtrante proprio per Shomurodov. Al 49′ su azione di corner la Roma pareggia: N’Dicka stacca perfettamente di testa, Di Gregorio salva in tuffo ma non può nulla sul tap in di Shomurodov che fa 1-1. La Roma continua a manovrare e al 60′ contropiede condotto da Dovbyk che poi prova da fuori senza impensierire Di Gregorio. Ranieri cambia ancora e inserisce Paredes e Gourna-Douath per Cristante ed El Shaarawy, ma rischia al 62′ con l’imbucata di Nico Gonzalez per McKennie, ma Svilar devia in corner. Tudor decide che è il momento di fare dei cambi e inserisce Cambiaso, Kolo Muani e Koopmeiners.

Al 71′ Gourna-Douath stava per infilarsi su un pallone vagante ma è provvidenziale il recupero di Kalulu che sventa la minaccia, poi al 73′ Celik non ce la fa più ed entra Nelsson. La Juve non arretra e al 72′ Yildiz ci prova da fuori, ma Kone sporca la sfera in corner. La squadra di Tudor aumenta i giri nel finale con McKennie che prova dal limite ma Angelino si oppone. Poco dopo Svilar si oppone di pugno a Veiga. I giallorossi poi congelano il possesso del pallone e chiudono ancora imbattuti.