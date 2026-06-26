All’Antico Borgo la conviviale dei comitati locali di Futuro Nazionale

Riunione conviviale del Comitato Cremona 31 di Futuro Nazionale Vannacci giovedi scorso presso il ristorante Antico Borgo di Cremona.

Hanno partecipato anche le delegazioni del Comitato 1036 di Crema con il referente Ciro Ancorotti, il Comitato 1200 di Vailate con il referente Cesare Dastoli e il Comitato 156 di Nord per Vannacci con il referente Gianfranco Chiari. Si è parlato dell’assemblea costituente del partito avvenuta a Roma il 13 e 14 giugno scorso, dei progetti del partito e delle attività da svolgere in futuro sui territori.

La delegazione cremonese che ha partecipato alla convention nella capitale era composta da Paolo Italia, Silvica Enache, Fulvio Dernini e Giovanni Battista Martinelli.

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