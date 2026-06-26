Rfi, lavori: modifiche alla circolazione dei treni dal 6 al 26 luglio

Dal 6 al 26 luglio, per lavori di manutenzione infrastrutturale a cura di Rete Ferroviaria Italiana sulle linee afferenti al nodo ferroviario di Cremona, la circolazione dei treni subirà delle variazioni. In particolare:

I treni delle linee Milano Centrale-Bozzolo, Pavia-Codogno-Cremona e Codogno-Cremona saranno sostituiti con bus tra Cavatigozzi e Cremona; i treni delle linee Cremona-Bozzolo saranno sostituiti con bus per l’intero percorso; i treni delle linee Brescia-Cremona e Treviglio-Cremona saranno sostituiti con bus tra Olmeneta e Cremona.

Trenord ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi nelle tratte interrotte. Inoltre sono previste modifiche ai bus d’orario.

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