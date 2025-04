Tg Sport – 7/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Roma e Juventus 1-1, Shomurodov risponde a Locatelli

– Cade ancora l’Atalanta, pareggi in zona calda

– A Suzuka vince Verstappen, Ferrari lontane

– Pogacar non si ferma più, vince anche il Giro delle Fiandre

– Cobolli, Darderi e il magic moment del tennis italiano

