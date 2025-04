In Consiglio provinciale nasce il gruppo di Fratelli d’Italia: capogruppo sarà Attilio Zabert e componenti Federico Oneta e Roberto Rava. Il primo sindaco di Romanengo, il secondo assessore a Soresina. “Questo ci darà la possibilità di essere più incisivi in seno al consiglio nel portare le istanze degli amministratori locali e nel proporre le nostre idee di politica territoriale, anche in collaborazione con gli altri consiglieri di centrodestra”, afferma Zabert.

“La riforma delle Province ha reso questi enti monocratici e con scarsità di risorse e di personale, ma con competenze importanti che impattano sui cittadini – afferma Zabert – Speriamo così di essere di maggiore aiuto in un’azione propositiva e di controllo sull’operato della maggioranza”. L’intenzione è anche quella di “rompere l’impasse: sono 6 mesi che siamo in consiglio e non si è mosso niente, il presidente Mariani aveva detto che avrebbe distribuito deleghe a tutti, in base alle competenze, ma così non è stato”.

Fratelli d’Italia intende in questo modo sottolineare una differenza rispetto alle altre componenti del centrodestra presenti in Consiglio, ossia Lega e Forza Italia? “FDI è all’interno del centrodestra – conclude Zabert – e reputo che si debba ragionare come centrodestra unito. Spero che la pensino così anche gli altri, per il bene del territorio”.

