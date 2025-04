Malattie rare, al via una campagna per conoscere l’ipoparatiroidismo

ROMA (ITALPRESS) – Accendere i riflettori sull’ipoparatiroidismo, una patologia rara e cronica che impatta significativamente sulla qualità della vita, a causa della persistenza dei sintomi e delle complicanze legate alla malattia: prende il via “Si può parlare di normalità?”, campagna di sensibilizzazione presentata in occasione di “Ipoparatiroidismo: una malattia da conoscere e saper riconoscere”, evento istituzionale organizzato alla Camera dei Deputati su iniziativa di Ilenia Malavasi, componente della Commissione Affari Sociali della Camera e membro dell’Intergruppo Malattie Rare e Oncoematologiche, con il contributo non condizionato di Ascendis Pharma.

f04/fsc/gtr