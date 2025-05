Di Silvestre (BMW) “Con la Fitp percorso virtuoso, siamo orgogliosi”

ROMA (ITALPRESS) – “Un percorso iniziato nel 2020 che ci vede fare insieme tantissime attività dal punto di vista della partecipazione ai grandi eventi, come gli Internazionali di tennis, ma soprattutto nell’attività di base con la Federazione Italiana Tennis coinvolgendo i giovani talenti e supportando la loro crescita. È un percorso che è assolutamente virtuoso, il tessuto italiano negli ultimi 5 anni è cresciuto in maniera verticale, non solo esprime il numero uno al mondo ma nei primi 50 ci sono 7 italiani; quindi noi siamo davvero orgogliosi di aver accompagnato il percorso di crescita del tennis italiano”. Così Massimiliano di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, in occasione di un incontro con la stampa al Foro Italico.

