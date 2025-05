Cannes, per Elodie eleganza e gusto retrò nel primo red carpet da attrice

(Adnkronos) – A un anno dal suo primo red carpet a Cannes, Elodie torna sulla Croisette. Questa volta però lo fa da protagonista: quello del 2025 è un tappeto rosso differente, il primo come attrice. Se nel 2024 infatti l’artista era stata ospite della cerimonia finale della kermesse, oggi è interprete dell’unico film italiano in concorso a Cannes: ‘Fuori’ di Mario Martone.

Sul red carpet della premiére ha scelto un abito a colonna semplice ed elegantissimo, in raso opaco nero, con veletta di pizzo nero su spalle e collo. A completare il look, il make up che accentua lo sguardo con l’uso della matita nera allungata verso l’interno e l’acconciatura, un maxi chignon a banana. L’insieme ha un sapore retrò perfetto per un’occasione così importante.

Non è la prima volta di Elodie al cinema. Dopo il debutto da attrice in ‘Ti mangio il cuore’ di Pippo Mezzapesa, ha recitato anche in ‘Gioco pericoloso’ di Lucio Pellegrini, uscito lo scorso marzo. Con ‘Fuori’ di Mario Martone arriva a Cannes. “Grazie a questo film ho imparato a guardare, a respirare e a farmi guardare. Ho capito che l’unica cosa che ha un senso nella vita sono i rapporti”, ha detto Elodie.

Il film, ambientato nel 1980 a Roma, racconta la storia della scrittrice Goliarda Sapienza (che ha il volto di Valeria Golino), che finisce in carcere per aver rubato dei gioielli. Un evento che si rivela per lei un’esperienza di rinascita grazie all’incontro con alcune giovani detenute, tra cui Roberta (interpretata da Matilda De Angelis) e Barbara (interpretata da Elodie). Uscite di prigione, in una calda estate romana, le donne continuano a frequentarsi e Goliarda stringe un legame profondo con Roberta, delinquente abituale e attivista politica. Un rapporto che nessuno, fuori, può riuscire a comprendere ma grazie al quale Goliarda ritrova la gioia di vivere e la spinta a scrivere.