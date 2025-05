Situazione gravissima per le strade provinciali del territorio cremonese. Il Consiglio Provinciale di Cremona, tramite il gruppo consiliare di maggioranza di riferimento al Presidente Roberto Mariani, ha depositato questa mattina una mozione urgente, primo firmatario il Vicepresidente Luciano Toscani, per denunciare i pesanti tagli ai fondi destinati alla manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale.

Un colpo durissimo per la sicurezza dei cittadini e per i programmi di intervento già previsti per il 2025, che rischiano di essere bloccati o drasticamente ridimensionati a causa delle nuove disposizioni nazionali. I tagli riguardano risorse vitali per il rifacimento dei manti stradali, la sistemazione di ponti, banchine, segnaletica e opere di messa in sicurezza su una rete viaria che conta centinaia di chilometri di strade fondamentali per collegare Comuni, scuole, ospedali, aree industriali e agricole.

Il gruppo consiliare chiede formalmente il ripristino immediato del fondo per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali. Ma anche l’apertura urgente di un tavolo di confronto con l’Unione delle Province d’Italia (UPI) e lo stralcio immediato del taglio previsto per l’annualità 2025, alla luce degli impegni già assunti dalle Province con progettazioni esecutive avviate e cantieri programmati.

“Questa situazione è insostenibile – ha dichiarato a margine il Presidente Mariani – perché mette seriamente a rischio la sicurezza di migliaia di cittadini e la tenuta di una rete stradale strategica per il nostro territorio. Se il Governo non tornerà immediatamente sui propri passi, saremo costretti a ridurre drasticamente gli interventi, rinviare lavori già programmati e valutare la chiusura temporanea di alcuni tratti particolarmente compromessi per non mettere a rischio l’incolumità pubblica”.

Per far fronte alle prime criticità e garantire almeno la manutenzione ordinaria dei tratti più urgenti, con deliberazione del Presidente sono state applicate quote di avanzo vincolato derivanti da sanzioni al Codice della Strada: ovvero, 250mila euro per l’acquisto di una macchina multifunzione per sfalcio e manutenzioni,75mila euro per la realizzazione di un tratto ciclabile lungo la SP95 tra Olmeneta e Pozzaglio e 325mila euro per interventi di manutenzione ordinaria su tratti di strade provinciali

Risorse però insufficienti a fronte di una rete stradale così vasta e di esigenze ben più rilevanti.

I Consiglieri Provinciali, attraverso questa mozione, lanciano un appello forte e deciso al Governo e al Ministro delle Infrastrutture: è indispensabile agire subito, prima che la situazione degeneri in emergenza vera e propria e prima che si compromettano la sicurezza dei cittadini e la funzionalità del territorio.

