Ita Airways, Pappalardo “Ambasciatori dell’Italia nel mondo”

GENOVA (ITALPRESS) – “L’Amerigo Vespucci per due anni non ha rappresentato solo la Marina Militare, non ha rappresentato solo le forze armate, ma ha rappresentato il sistema Paese Italia. Ita vuole fare la sua parte, è un’eccellenza italiana: noi vogliamo, come siamo stati fino ad oggi, continuare a essere anche in futuro ambasciatori della bella Italia nel mondo”. Lo ha detto Sandro Pappalardo, presidente di Ita Airways, a Genova per celebrare la partnership istituzionale dell’azienda in occasione dell’ultima tappa del tour della nave Amerigo Vespucci.

