Una cerimonia sentita e commovente, giovedì pomeriggio nell’atrio dell’Associazione dei professionisti di via Palestro a Cremona per l’inaugurazione del defibrillatore donato in memoria di Giovanni Costa. Un’iniziativa per ricordare in modo concreto il commercialista, amico e collega dei presenti, scomparso all’improvviso lo scorso marzo. L’installazione è stata possibile grazie al contributo di amici e colleghi che ne hanno voluto onorare la memoria.

“Questa iniziativa dà modo di rendere tangibile il ricordo di Costa. Non l’ho conosciuto personalmente”, ha detto Enrico Marsella, presidente dell’Associazione professionisti, accanto a Paolo Stella, presidente dell’Ordine dei commercialisti, “ma ne ho potuto apprezzare il profilo. I familiari ne possono andare orgogliosi. Questo non è solo un dispositivo, ma farà parte della rete Areu. Grazie all’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e all’Associazione ‘Siamo noi’ che ha fatto da tramite per la donazione”.

Alla cerimonia era presente anche la famiglia di Giovanni Costa, la moglie Claudia, accompagnata dai figli Annalisa, Andrea e Alberto. Molto commosso il ricordo di Claudio Bodini, amico e collega di Giovanni e presidente di Siamo noi: “Un gesto di solidarietà che vuole onorare l’amicizia. Abbiamo messo un presidio che può essere utile non solo a questa sede, ma anche anche a tutta la città. Se succede qualcosa è a disposizione di tutti.

Abbiamo raccolto i fondi in pochi giorni (4500 euro). Oltre al presidio abbiamo predisposto il corso per tecniche di salvataggio per due persone dell’associazione. Abbiamo anche creato un fondo per la manutenzione del dispositivo. Giovanni ci sta dicendo ‘ragazzi, avete fatto una bella cosa, lui è qui tra di noi’”.

Commossa anche la moglie Claudia: “E’ un giorno che mette a memoria Giovanni. Oggi è più presente che mai“.

Nicoletta Tosato

