Il nuovo presidente del Coni per il quadriennio 2025-2028, Luciano Buonfiglio, ha un legame con Cremona e la canottieri Bissolati. Tra i primi a commentare l’elezione, ci sono infatti Oreste Perri, che in Federcanoa attualmente riveste il ruolo di consulente del nuovo presidente del Coni: “È una grande soddisfazione, soprattutto per Luciano, che è da tanti anni nel mondo dello sport. Ma è anche un riconoscimento importante per tutta la nostra federazione, che arriva così ai vertici dello sport nazionale”.

Il suo pensiero torna subito alle avventure affrontate insieme fina da giovanissimi: “Abbiamo cominciato assieme come atleti Junior e partecipato insieme a un’Olimpiade, quella di Montreal – racconta – poi io ho proseguito come allenatore e lui come dirigente. Siamo sempre rimasti in rapporto e oggi sono il suo consulente, anche se ora dovrà lasciare il ruolo di presidente federale, ma siamo tutti contenti per il suo successo e per quello della canoa”.

Soddisfazione anche da parte di Maurilio Segalini, presidente della Canottieri Bissolati: “Buonfiglio veniva spesso in società, l’ultima volta un paio d’anni fa, quando premiò i nostri atleti e in particolare Esteban Farias. Ha sempre avuto un rapporto molto stretto con noi e l’ho sentito spesso, anche negli ultimi tempi. Me lo aspettavo, e sono molto contento della sua elezione”.

Cristina Coppola

