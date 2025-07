Ulteriori dettagli sullo stato d’avanzamento delle opere nei cantieri della zona sud di Cremona sono giunti dalla risposta dell’assessore Simona Pasquali a una interrogazione di Chiara Capelletti (FDI).

“I lavori stanno procedendo in linea con le tempistiche dichiarate per il ripristino di una viabilità pienamente scorrevole. Inizialmente il termine era previsto per la fine del mese di agosto, ed è slittato di qualche settimana.

Due i motivi fondamentali: il rispetto dell’ordinanza di Regione Lombardia che ha imposto alle ditte di rimodulare l’operatività dei lavoratori nei cantieri ovviare al disagio, ha da

alcuni giorni aumentato la forza lavoro impegnata.

Ci sono poi state alcune modifiche progettuali in Viale Po, tra il ponte e la rotatoria per migliorare la situazione delle acque meteoriche: nello specifico, anche per favorire le attività commerciali, verranno inserite delle caditoie proprio per lo smaltimento di acque di prima pioggia; saranno inoltre rimossi una quarantina di pali in cemento, residuati delle vecchie linee delle ex radiali.

In ogni caso è stato chiesto al RUP e al progettista che questo tipo di lavori, compresa l’asfaltatura finale abbia il minore impatto possibile sulla transitabilità dell’arteria.

Stanno quindi lavorando ad una soluzione progettuale.

Attualmente la rotatoria è in via di definizione, si stanno posando i cordoli in granito che delimitano l’anello centrale, è in corso la posa di tutti i sottoservizi necessari.

Eventuali aperture, anche parziali, della stessa sono previste prima dell’avvio delle lavorazioni sulla pavimentazione di viale Po (con rifacimento della massicciata del tratto tra la rotatoria

e via Pietro Bortini).

Nella prima settimana di agosto, verrà completata la rotatoria ad eccezione del tratto di innesto con via Eridano, successivamente viene posata la segnaletica stradale e aperta al traffico (manca posa tappeto d’usura). Si avrà accesso diretto a via del Porto.

Il percorso in uscita da Cremona rimane invariata.

Poi si passa alla sistemazione del tratto da Largo Moreni a via Pietro Bortini. Mezza carreggiata per volta prima quella in lato nord (attività commerciali) utilizzando gli attuali stalli di sosta

come percorso di accesso e poi la mezza carreggiata in lato sud (Baldesio).

In questa fase si ultimano anche i sottoservizi nell’ultimo tratto della rotatoria.

Entro la fine di settembre, salvo imprevisti imprevedibili, si prevede di posare il tappeto di usura su tutta l’area di intervento.

Secondo l’amministrazione, non ci sono stati rallentamenti dal cronoprogramma iniziale,

tenendo conto che il cantiere ha subito qualche slittamento al principio non dovuto sempre da volontà specifica del comune, come i lavori del PNRR di Padania Acque che ha approfittato per cambiare tutte le tubazioni con rilevatori GPS.

E’ però in fase di elaborazione una modifica progettuale per migliorare gli aspetti idrogeologici della zona, che se approvata comporterà obbligatoriamente uno slittamento del

termine dei lavori.

Non siano arrivate notizie al Comune circa difficoltà nella prosecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice.

© Riproduzione riservata