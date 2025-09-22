Calabria, Occhiuto “Conte e Pd hanno lasciato macerie nella sanità”

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “La sanità calabrese era stata lasciata in macerie dai commissari nominati dal governo Conte e dal Pd: da Cotticelli che si perse il piano Covid, a Zuccatelli che sosteneva che il virus si trasmettesse solo dopo quindici minuti di baci con la lingua, fino a Longo, una brava persona ma senza competenze sanitarie. Io in questi quattro anni ho lavorato per ricostruire e oggi abbiamo creato le condizioni per l’uscita dal commissariamento, che avverrà già dalle prossime settimane”. Lo ha detto l’ex presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, durante la presentazione della lista di Sud chiama Nord a sostegno della sua candidatura alle elezioni regionali in programma il 5 e 6 ottobre.

