Non solo la viabilità di via del Giordano, ma anche quella di altre strade, la sicurezza, il decoro e il verde pubblico. Questi gli argomenti dell’incontro, tenutosi in Comune, tra alcuni rappresentanti del Comitato di Quartiere 9 (Giordano-Cadore) e la vicesindaca Francesca Romagnoli, gli assessori Simona Pasquali, Luca Zanacchi e Santo Canale.

“E’ stato un incontro positivo e proficuo. Il Comitato di Quartiere 9 è sicuramente attivo e propositivo ed i suoi componenti hanno avanzato non solo richieste ma anche proposte inerenti la vivibilità del quartiere stesso”, afferma la vicesindaca con delega ai Quartieri e Reti di comunità Francesca Romagnoli.

Numerosi gli argomenti trattati. Si è parlato, per fare un esempio, della sistemazione del parco intitolato a mons. Maurizio Galli, individuato come un importante luogo di socialità per il quartiere. Il parco, l’unico presente in quella zona, è infatti molto frequentato da persone di tutte le età.

Altro tema affrontato, è quello dei patti di collaborazione con cittadini e imprese del quartiere come strumento utile per una cittadinanza attiva.

Durante l’incontro si è deciso di compiere sopralluoghi congiunti in alcune zone indicate dal Comitato per verificare sul posto quanto segnalato, in un’ottica di miglioramento della vivibilità del quartiere.

“Abbiamo avuto qualche risposta sui temi che abbiamo affrontato a luglio”, spiega Barbara Dellanoce, da poco eletta presidente. Primo di tutti la riqualificazione del Parco Galli che è l’unico punto di incontro del nostro quartiere ed è stato detto che sarà pronto nell’ autunno 2026.

“Qui nella sede del comitato, aprirà giovedi 23 ottobre alle 17 la biblioteca di quartiere che speriamo possa davvero diventare uno spazio vivo dove oltre a venire per consultare, prendere in prestito i libri, diventi centro di aggregazione per le persone del quartiere. Permangono – ha sottolineato la presidente – alcuni problemi come quello di via Giordano, che per ora non hanno portato soluzioni concrete al tavolo. E’ sicuramente un problema affrontabile, anche se dati alla mano il traffico sembra diminuito. Penso che 14.000 veicoli sotto la finestra di casa comunque siano una situazione abbastanza pesante da affrontare”.

Sul tema sicurezza e illuminazione la presidente ha evidenziato che “io vedo la collaborazione di tutti sul tema sicurezza ma è un problema che esiste. Io che abito qui dal 2017 ho notato un cambiamento in questo senso. L’illuminazione è buona anche se abbiamo individuato alcuni punti dove vorremmo mettere mano mentre sulla viabilità ci sono delle strade molto strette nel nostro quartiere dove spesso le macchine parcheggiano a destra e a sinistra, la strada è a doppio senso cosi come conseguenza spesso i furgoncini e le ambulanze si incastrano”.

Incontro positivo secondo l’assessore ai quartieri Francesca Romagnoli. “Abbiamo recepito quelle che erano le richieste da parte del comitato di quartieri che ci aveva fatto per venire qualche settimana prima per posta elettronica.

Sono uscite le solite criticità: via Giordano, parco Galli che andrebbe risistemato con le revisione della parte dei giochi, del verde e le panchine. Si è parlato della viabilità di alcune strade. Per queste tematiche sono previsti dei sopralluoghi che verranno concordati direttamente con il comitato di quartiere”.

