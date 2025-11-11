Ultime News

11 Nov 2025 Fuga e inseguimento: recuperati
gioielli rubati a Pozzaglio
11 Nov 2025 Calendario dei Carabinieri 2026,
Sambataro: "Eroi quotidiani"
11 Nov 2025 Lavoro: tutti gli eventi di
novembre dei Centri per l'Impiego
11 Nov 2025 Raccolta Banco alimentare: 45
punti vendita a Cremona e dintorni
11 Nov 2025 Dal Torriani il Rito Antiviolenza
studenti sentinelle dei femminicidi
Nazionali

Atp Finals, primo verdetto: Bolelli-Vavassori fanno due su due e volano in semifinale

(Adnkronos) – Buona anche la seconda per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, oggi martedì 10 novembre. I due azzurri hanno vinto il loro secondo match nel girone alle Atp Finals di Torino, bissando contro Granollers e Zeballos e volando così in semifinale nel Torneo dei maestri. Per gli azzurri, un comodo successo in due set 7-4 6-4. Meravigliosa partita della coppia italiana, che con un turno d’anticipo si assicura così un posto tra le migliori 4. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...